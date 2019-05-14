Рада отклонила законопроект по защите здоровья от воздействия табачного дыма
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Верховная Рада Украины отклонила проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма №4030а и альтернативный ему законопроект о регулировании торговли табачными изделиями и внедрении специализированных мест торговли табачными изделиями №4030а-1. За принятие законопроекта №4030а проголосовали 157 народных депутатов, за альтернативный проект закона - 153 депутата, передает УНН.
Законопроектом №4030а предполагалось увеличение штрафов за курение табачных изделий в запрещенных местах до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, запрет курения табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан в общежитиях, в такси и на вокзалах.
Кроме того, этим проектом закона предлагалось запретить размещение табачных изделий, их упаковок и макетов в местах розничной торговли таким образом, чтобы они были видны за пределами места розничной торговли или потребителям внутри места розничной торговли, исключая показ работником или владельцем торгового заведения конкретного табачного изделия отдельному потребителю старше 18 лет по его требованию.
Альтернативным законопроектом было предложено, в том числе, установить плату за лицензию на розничную торговлю табачными изделиями в специализированном месте торговли в размере 6000 гривен на каждое место торговли, а для специализированных мест торговли, расположенных на территории сел и поселков, за исключением тех, что находятся в пределах территории городов - 750 гривен на каждое место торговли.
Напомним, в течение апреля в Украине на 1,5% подорожали табачные изделия, а алкоголь вырос в цене на 0,8%.