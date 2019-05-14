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Рада відхилила законопроект щодо захисту здоров'я від впливу тютюнового диму

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Верховна Рада України відхилила проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту громадського здоров'я від шкідливого впливу тютюнового диму №4030а та альтернативний до нього законопроект щодо регулювання торгівлі тютюновими виробами та запровадження спеціалізованих місць торгівлі тютюновими виробами №4030а-1. За прийняття законопроекту №4030а проголосували 157 народних депутатів, за альтернативний проект закону – 153 депутати, передає УНН.

Законопроектом №4030а передбачалось збільшення штрафів за Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, заборону куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян в гуртожитках, в таксі та на вокзалах.

Крім того, цим проектом закону пропонувалось заборонити розміщення тютюнових виробів, їх упаковок та макетів у місцях роздрібної торгівлі таким чином, щоб вони були видимі поза межами місця роздрібної торгівлі або споживачам всередині місця роздрібної торгівлі, за виключенням показу працівником чи власником торгівельного закладу конкретного тютюнового виробу окремому споживачу старше 18 років на його вимогу.

Альтернативним законопроектом було запропоновано, в тому числі, встановити плату за ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами у спеціалізованому місці торгівлі у розмірі 6 тисяч гривень на кожне місце торгівлі, а для спеціалізованих місць торгівлі, розташованих на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 750 гривень на кожне місце торгівлі.

Нагадаємо, протягом квітня в Україні на 1,5% подорожчали тютюнові вироби, а алкоголь виріс у ціні на 0,8%.

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