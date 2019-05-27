З початку року в Україні загинули два рятувальники ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. З початку поточного року в Україні під час виконання службових обов’язків загинули двоє рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив виконуючий обов’язки директора Департаменту персоналу ДСНС Ярослав Кондауров у відповіді на запит кореспондента УНН.
"Протягом 2018 року під час виконання службових обов’язків два працівники ДСНС загинуло, з початку 2019 року зареєстровано ще два випадки загибелі під час виконання службових обов’язків", - зазначив Кондауров.
При цьому він уточнив, що серед загиблих працівників ДСНС за цей період не було водолазів.
Нагадаємо, у Києві, під час підготовки та проведення інавгурації Президента України Володимира Зеленського близько 400 рятувальників з підрозділів ДСНС забезпечували захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій та подій у посиленому режимі.