З початку року в Україні загинули два рятувальники ДСНС

"Протягом 2018 року під час виконання службових обов’язків два працівники ДСНС загинуло, з початку 2019 року зареєстровано ще два випадки загибелі під час виконання службових обов’язків", - зазначив Кондауров.



При цьому він уточнив, що серед загиблих працівників ДСНС за цей період не було водолазів.



Нагадаємо, у Києві, під час підготовки та проведення інавгурації Президента України Володимира Зеленського близько 400 рятувальників з підрозділів ДСНС забезпечували захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій та подій у посиленому режимі.