С начала года в Украине погибли два спасателя ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. С начала текущего года в Украине при исполнении служебных обязанностей погибли двое спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента персонала ГСЧС Ярослав Кондауров в ответе на запрос корреспондента УНН.
"В течение 2018 при исполнении служебных обязанностей два сотрудника ГСЧС погибло с начала 2019 года зарегистрировано еще два случая гибели при исполнении служебных обязанностей", - отметил Кондауров.
При этом он уточнил, что среди погибших работников ГСЧС за этот период не было водолазов.
Напомним, в Киеве, во время подготовки и проведения инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского около 400 спасателей из подразделений ГСЧС обеспечивали защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций и событий в усиленном режиме.