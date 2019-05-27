С начала года в Украине погибли два спасателя ГСЧС

"В течение 2018 при исполнении служебных обязанностей два сотрудника ГСЧС погибло с начала 2019 года зарегистрировано еще два случая гибели при исполнении служебных обязанностей", - отметил Кондауров.



При этом он уточнил, что среди погибших работников ГСЧС за этот период не было водолазов.



Напомним, в Киеве, во время подготовки и проведения инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского около 400 спасателей из подразделений ГСЧС обеспечивали защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций и событий в усиленном режиме.