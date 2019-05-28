З початку року в Україні ще не очищували водойми
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. За перші чотири місяці поточного року в Україні не здійснювали заходів з очищення русел річок і водойм. Про це повідомив перший заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Михайло Хорєв у відповіді на запит кореспондента УНН.
"Станом на 1 травня фінансування заходів з очищення річок у поточному році не здійснювалося", - зазначив Хорєв.
За його словами, у 2018 році за кошти державного бюджету у межах Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року водогосподарськими організаціями у цілому було виконано робіт з розчищення русел річок на суму 17,154 млн грн.
При цьому, він додав, що на сьогоднішній день Держводагенство не володіє інформацією щодо кількості річок, які пересохли або зникли в Україні.
Нагадаємо, торік в Україні у повному обсязі виконані роботи на 7 водоймах Київської області, а також розчищенні ділянки русла річки Хустець, меліоративних каналів у Бориспільському районі, русла річки Рось.
В Україні презентували онлайн-карту забрудненості річок в Україні.