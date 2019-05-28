З початку року в Україні ще не очищували водойми

КИЇВ. 28 травня. УНН. За перші чотири місяці поточного року в Україні не здійснювали заходів з очищення русел річок і водойм. Про це повідомив перший заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Михайло Хорєв у відповіді на запит кореспондента УНН.