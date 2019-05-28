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С начала года в Украине еще не очищали водоемы

С начала года в Украине еще не очищали водоемы

Киев  •  УНН

 • 14518 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. За первые четыре месяца текущего года в Украине не осуществляли мероприятий по очистке русел рек и водоемов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Хорев в ответе на запрос корреспондента УНН.

"По состоянию на 1 мая финансирования мероприятий по очистке рек в текущем году не осуществлялось", - отметил Хорев.

По его словам, в 2018 году за средства государственного бюджета в пределах Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года водохозяйственными организациями в целом было выполнено работ по расчистке русел рек на сумму 17,154 млн грн.

При этом, он добавил, что на сегодняшний день Госводагенство не владеет информацией о количестве рек, пересохли или исчезли в Украине.

Напомним, в прошлом году в Украине в полном объеме выполнены работы на 7 водоемах Киевской области, а также расчистке участка русла реки Хустец, мелиоративных каналов в Бориспольском районе, русла реки Рось.

В Украине презентовали онлайн-карту загрязненности рек в Украине.

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