З початку року на Дніпропетровщині з обмороженням до лікарів звернулось більше 50 осіб
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 10 січня. УНН. З початку року на Дніпропетровщині з обмороженням до лікарів звернулось більше 50 людей. Про це кореспонденту УНН повідомив директор обласного центру екстреної медицини та медичних катастроф Радій Шевченко.
Лікарі надали допомогу 52 пацієнтам. 51 з них був госпіталізований. Важких випадків обмороження медики не відзначають - на Дніпропетровщині ще не було сильних морозів. За цей період в регіоні не було зафіксовано смертей через обмороження.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Львівщині чотирьох осіб госпіталізували з обмороженнями.