З початку року на Дніпропетровщині з обмороженням до лікарів звернулось більше 50 осіб

Лікарі надали допомогу 52 пацієнтам. 51 з них був госпіталізований. Важких випадків обмороження медики не відзначають - на Дніпропетровщині ще не було сильних морозів. За цей період в регіоні не було зафіксовано смертей через обмороження.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Львівщині чотирьох осіб госпіталізували з обмороженнями.