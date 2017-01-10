С начала года в Днепропетровской области с обморожением к врачам обратились более 50 человек
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 10 января. УНН. С начала года в Днепропетровской области с обморожением к врачам обратились более 50 человек. Об этом корреспонденту УНН сообщил директор областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.
Врачи оказали помощь 52 пациентам. 51 из них был госпитализирован. Тяжелых случаев обморожения медики не отмечают - в Днепропетровской области еще не было сильных морозов. За этот период в регионе не было зафиксировано смертей от переохлаждения.
Напомним, как сообщал УНН, во Львовской области четырех человек госпитализировали с обморожениями.