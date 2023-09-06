З початку року кордон України перетнуло понад 80 млн тонн продукції АПК
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. За вісім місяців цього року Україна експортувала 80,1 млн тонн продукції АПК. Про це свідчать дані Мінагрополітики, передає УНН.
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Протягом звітного періоду Україна найбільше експортувала кукурудзи (34,2 млн тонн), пшениці (19,1 млн тонн), олії соняшникової (6,9 млн тонн), шротів (4,9 млн тонн), ріпаку (4,2 млн тонн).
Левова частка експорту продукції АПК була здійснена через порти. Так, у січні-серпні цьогоріч через порти Україна експортувала 24 млн тонн кукурудзи, 16 млн тонн пшениці, 4,6 млн тонн олії соняшникової, 2,9 млн тонн шротів, 2,4 млн тонн ріпаку.
Додамо
Зазначимо, що за прогнозами Мінагрополітики загальний цього річний врожай зернових та олійних культур може перевищити тогорічний на 5% і становити 76,7 млн тон.
Водночас, українські аграрії, особливо після закриття «зернового коридору», стикнулися з ускладненням експорту продукції. Україні потрібно експортувати 5 млн тонн зерна на місяць. Однак, наразі «шляхі солідарності» ЄС дають змогу експортувати лише до 4 млн тонн.
Ситуація також ускладнюється забороною експорту (Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія і Румунія) до 5 прифронтових країн, що діє до 15 вересня і може бути продовжена.
Українська зернова асоціація офіційно звернулась до виконавчого віце-президента, комісара з питань торгівлі Європейської комісії Валдіса Домбровскіса щодо оптимізації альтернативних маршрутів експорту зерна з України до європейських портів з подальшим відвантаженням до третіх країн. Оскільки через зрив російською федерацією Чорноморської зернової ініціативи Україна зіткнулися з потребою додатково збільшити пропускну спроможність “Шляхів солідарності” приблизно на 1-1,5 млн тонн зерна на місяць.
Це можна зробити за рахунок експорту зерна через порти країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії. Наразі ці маршрути мало задіяні через складність і вартість логістики порівняно з іншими маршрутами. Тому УЗА запропонувала запровадити "зелені коридори" для української сільськогосподарської продукції до згаданих портів.
Для реалізації цього проекту санітарний, фітосанітарний та ветеринарний контроль пропонується проводити вже на території країни призначення. Також Асоціація пропонує для європейських перевізників запровадити субсидії, аби компенсувати додаткові витрати на транзитні перевезення. Окрім того, для портів пропонується запровадити часткову компенсацію так званих “портових витрат на українське зерно”.
Наразі в ЄС обговорюється можливість компенсації українським аграріям логістичних витрат у сумі 30 євро за тонну.