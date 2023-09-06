С начала года границу Украины пересекло более 80 млн тонн продукции АПК

Детали

В течение отчетного периода Украина больше всего экспортировала кукурузы (34,2 млн тонн), пшеницы (19,1 млн тонн), масла подсолнечного (6,9 млн тонн), шротов (4,9 млн тонн), рапса (4,2 млн тонн).

Львиная доля экспорта продукции АПК была осуществлена через порты. Так, в январе-августе этого года через порты Украина экспортировала 24 млн тонн кукурузы, 16 млн тонн пшеницы, 4,6 млн тонн масла подсолнечного, 2,9 млн тонн шротов, 2,4 млн тонн рапса.

Добавим

Отметим, что по прогнозам Минагрополитики общий в этом году годовой урожай зерновых и масличных культур может превысить прошлогодний на 5% и составить 76,7 млн тонн.

В то же время, украинские аграрии, особенно после закрытия «зернового коридора», столкнулись с осложнением экспорта продукции. Украине нужно экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц. Однако, пока «пути солидарности» ЕС позволяют экспортировать только до 4 млн тонн.

Ситуация также осложняется запретом экспорта (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) в 5 прифронтовых стран, который действует до 15 сентября и может быть продлен.

Украинская зерновая ассоциация официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису по оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны. Поскольку из-за срыва российской федерацией Черноморской зерновой инициативы Украина столкнулись с необходимостью дополнительно увеличить пропускную способность “Путей солидарности” примерно на 1-1,5 млн тонн зерна в месяц.

Это можно сделать за счет экспорта зерна через порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. Сейчас эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Поэтому УЗА предложила ввести "зеленые коридоры" для украинской сельскохозяйственной продукции в упомянутые порты.

Для реализации этого проекта санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль предлагается проводить уже на территории страны назначения. Также Ассоциация предлагает для европейских перевозчиков ввести субсидии, чтобы компенсировать дополнительные расходы на транзитные перевозки. Кроме того, для портов предлагается ввести частичную компенсацию так называемых “портовых расходов на украинское зерно”.

Сейчас в ЕС обсуждается возможность компенсации украинским аграриям логистических расходов в сумме 30 евро за тонну.