З початку року е-бронюванням дозволів скористалися понад 1300 перевізників – Криклій

КИЇВ. 14 січня. УНН. За перші 12 днів 2020 року послугою е-бронювання дозволів скористалися понад 1300 перевізників, які забронювали через транспортний портал електронних послуг близько 8000 дозволів. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.