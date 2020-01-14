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З початку року е-бронюванням дозволів скористалися понад 1300 перевізників – Криклій

З початку року е-бронюванням дозволів скористалися понад 1300 перевізників – Криклій

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. За перші 12 днів 2020 року послугою е-бронювання дозволів скористалися понад 1300 перевізників, які забронювали через транспортний портал електронних послуг близько 8000 дозволів. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

"Пілотний проект з е-бронювання дозволів для перевізників успішно працює. За перші 12 днів 2020 року послугою е-бронювання дозволів скористалися понад 1300 перевізників, які забронювали через транспортний портал електронних послуг близько 8000 дозволів. Завдяки цифровізації процесу створені рівні умови доступу всіх перевізників до замовлення послуги, без будь-якої корупційної складової", – заявив Криклій.

За словами міністра, е-бронювання має низку беззаперечних переваг для бізнесу, адже можна побачити доступну кількість дозволів на ПВД (пункт видачі дозволів - ред.), а заброньований дозвіл не може бути виданий іншому перевізнику.

Так, перевізник сам обирає ПВД, де планує отримати заброньований дозвіл. Тож перевізник має змогу спланувати поїздку та убезпечити себе від штрафних санкцій за порушення митного законодавства. Заброньований дозвіл доступний до видачі перевізнику за 5 днів. Якщо ж перевізник не отримає дозвіл у визначений період часу, його бронювання буде скасовано автоматично, а дозвіл буде доступний іншим перевізникам.

"У той же час запровадження сервісу е-бронювання посприяло виявленню проблемних питань у системи видачі дозволів, як на технічному, так і на організаційному рівнях. Наприклад, виявлено велику кількість перевізників, які всупереч вимогам законодавства, не подали вчасно повідомлення про зміну даних у своїх ліцензійних справах. Всі технічні проблеми оперативно виявляються та усуваються, а сервіс постійно удосконалюється", – наголосив Криклій.

Міністр зазначив, що наступна ціль - перевести видачу дозволів на міжнародні автомобільні вантажоперевезення в цифровий формат. Хоча, поки ще, не всі країни згодні на цей крок, у міністерстві над цим працюватимуть і надалі.

Нагадаємо, 27 грудня, міністерство інфраструктури презентувало новий портал з електронних транспортних послуг "е-транспорт", що дозволить перевізникам самостійно подавати документи та контролювати процес видачі дозволів.

Через портал з 1 січня 2020 року можна зробити попереднє замовлення (електронне бронювання) 60% всіх видів дозволів, 40% залишаються для оформлення та видачі за усним зверненням на ПВД.

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