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С начала года э-бронированием разрешений воспользовались более 1300 перевозчиков - Криклий

С начала года э-бронированием разрешений воспользовались более 1300 перевозчиков - Криклий

Киев  •  УНН

 • 11119 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. За первые 12 дней 2020 услугой э-бронирования разрешений воспользовались более 1300 перевозчиков, которые забронировали через транспортный портал электронных услуг около 8000 разрешений. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Пилотный проект по е-бронированию разрешений для перевозчиков успешно работает. За первые 12 дней 2020 года услугой э-бронирования разрешений воспользовались более 1300 перевозчиков, которые забронировали через транспортный портал электронных услуг около 8000 разрешений. Благодаря цифровизации процесса созданы равные условия доступа всех перевозчиков к заказу, без всякой коррупционной составляющей", - заявил Криклий.

По словам министра, э-бронирование имеет ряд неоспоримых преимуществ для бизнеса, ведь можно увидеть доступное количество разрешений на ПВД (пункт выдачи разрешений - ред.), а забронированное разрешение не может быть выдано другому перевозчику.

Так, перевозчик сам выбирает ПВД, где планирует получить забронированное разрешение. Поэтому перевозчик имеет возможность спланировать поездку и обезопасить себя от штрафных санкций за нарушение таможенного законодательства. Забронированное разрешение доступно к выдаче перевозчику за 5 дней. Если же перевозчик не получит разрешения в определенный период времени, его бронирование будет отменено автоматически, а разрешение будет доступно другим перевозчикам.

"В то же время введение сервиса е-бронирования способствовало выявлению проблемных вопросов в системе выдачи разрешений, как на техническом, так и на организационном уровнях. Например, обнаружено большое количество перевозчиков, которые вопреки требованиям законодательства, не подали вовремя уведомления об изменении данных в своих лицензионных делах. Все технические проблемы оперативно оказываются и устраняются, а сервис постоянно совершенствуется", - подчеркнул Криклий.

Министр отметил, что следующая цель - перевести выдачу разрешений на международные автомобильные грузоперевозки в цифровой формат. Хотя, пока еще, не все страны согласны на этот шаг, в министерстве над этим будут работать и дальше.

Напомним, 27 декабря, министерство инфраструктуры представило новый портал с электронных транспортных услуг "е-транспорт", что позволит перевозчикам самостоятельно подавать документы и контролировать процесс выдачи разрешений.

Через портал с 1 января 2020 года можно сделать предварительный заказ (электронное бронирование) 60% всех видов разрешений, 40% остаются для оформления и выдачи по устному обращению на ПВД.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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