В Україні запустили портал з електронних послуг "е-транспорт"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністерство інфраструктури презентувало новий портал з електронних транспортних послуг "е-транспорт", який дозволить перевізникам самостійно подавати документи та контролювати процес видачі дозволів. Про це повідомили під час презентації транспортного порталу електронних послуг, електронних товарно-транспортних накладних та інших сервісів, передає кореспондент УНН.
"Збільшення вантажоперевезень – це додаткові гроші до бюджету і нові робочі місця. Тому урядом реалізовується програма, яка повинна спростити вантажоперевезення для власників транспортних компаній та інших учасників ринку. Серед головних пріоритетів – зменшення паперової тяганини, яка забирає багато часу, нервів і часто грошей, поліпшення комунікації між людиною та державою. Єдина точка входу для перевізників – сайт з усією потрібною інформацією, прозорість всіх дозвільних процедур: людина самостійно подає всі документи і контролює процес видачі потрібних дозволів та паперів. Вже створено сайт, на якому можна оформити всі потрібні документи та отримати необхідну інформацію", - повідомляється у презентації.
Вказано, що на сайті "е-транспорт" можна швидко забронювати міжнародні перевезення. Для цього слід зареєструватись, мати електронний цифровий підпис та обрати потрібні опції на сайті. Також на порталі є можливість отримати дозволи на перевезення негабаритних вантажів.
"Також доступна онлайн-трансляція видачі дозволів на міжнародні перевезення. Планується розширення мережі камер. А ще бажаючі можуть отримати електронну транспортну накладну. Це гарантує збереження інформації та її захист. В найближчий час до сервісу додадуться послуги з перевезення кораблями, літаками та залізницею", - повідомили під час презентації.
Нагадаємо, сьогодні Кабмін затвердить електронну транспортну накладну.