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В Украине запустили портал с электронных услуг "э-транспорт"

В Украине запустили портал с электронных услуг "э-транспорт"

Киев  •  УНН

 • 26515 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министерство инфраструктуры представило новый портал с электронных транспортных услуг "э-транспорт", который позволит перевозчикам самостоятельно подавать документы и контролировать процесс выдачи разрешений. Об этом сообщили во время презентации транспортного портала электронных услуг, электронных товарно-транспортных накладных и других сервисов, передает корреспондент УНН.

"Увеличение грузоперевозок - это дополнительные деньги в бюджет и новые рабочие места. Поэтому правительством реализуется программа, которая должна упростить грузоперевозки для владельцев транспортных компаний и других участников рынка. Среди главных приоритетов - уменьшение бумажной волокиты, которая отнимает много времени, нервов и часто денег, улучшение коммуникации между человеком и государством. Единственная точка входа для перевозчиков - сайт со всей необходимой информацией, прозрачность всех разрешительных процедур: человек самостоятельно подает все документы и контролирует процес выдачи необходимых разрешений и бумаг. Уже создан сайт, на котором можно оформить все необходимые документы и получить необходимую информацию", - сообщается в презентации.

Указано, что на сайте "э-транспорт" можно быстро забронировать международные перевозки. Для этого следует зарегистрироваться, иметь электронную цифровую подпись и выбрать нужные опции на сайте. Также на портале есть возможность получить разрешения на перевозку негабаритных грузов.

"Также доступна онлайн-трансляция выдачи разрешений на международные перевозки. Планируется расширение сети камер. А еще желающие могут получить электронную транспортную накладную. Это гарантирует сохранность информации и ее защиту. В ближайшее время к сервису добавятся услуги по перевозке кораблями, самолетами и железной дорогой", - сообщили во время презентации.

Напомним, сегодня Кабмин утвердит электронную транспортную накладную.

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