В Украине запустили портал с электронных услуг "э-транспорт"

"Увеличение грузоперевозок - это дополнительные деньги в бюджет и новые рабочие места. Поэтому правительством реализуется программа, которая должна упростить грузоперевозки для владельцев транспортных компаний и других участников рынка. Среди главных приоритетов - уменьшение бумажной волокиты, которая отнимает много времени, нервов и часто денег, улучшение коммуникации между человеком и государством. Единственная точка входа для перевозчиков - сайт со всей необходимой информацией, прозрачность всех разрешительных процедур: человек самостоятельно подает все документы и контролирует процес выдачи необходимых разрешений и бумаг. Уже создан сайт, на котором можно оформить все необходимые документы и получить необходимую информацию", - сообщается в презентации.

Указано, что на сайте "э-транспорт" можно быстро забронировать международные перевозки. Для этого следует зарегистрироваться, иметь электронную цифровую подпись и выбрать нужные опции на сайте. Также на портале есть возможность получить разрешения на перевозку негабаритных грузов.

"Также доступна онлайн-трансляция выдачи разрешений на международные перевозки. Планируется расширение сети камер. А еще желающие могут получить электронную транспортную накладную. Это гарантирует сохранность информации и ее защиту. В ближайшее время к сервису добавятся услуги по перевозке кораблями, самолетами и железной дорогой", - сообщили во время презентации.

Напомним, сегодня Кабмин утвердит электронную транспортную накладную.