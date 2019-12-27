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Сьогодні Кабмін затвердить електронну транспортну накладну – Криклій

Сьогодні Кабмін затвердить електронну транспортну накладну – Криклій

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів у п'ятницю, 27 грудня, в якості експерименту, затвердять електронну товарну транспортну накладну. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів під час презентації транспортного порталу електронних послуг, електронних товарно-транспортних накладних та інших сервісів, передає кореспондент УНН.

"Наступним нашим кроком буде розширення цифрового порталу транспортного. Це усілякі додаткові сервіси для автомобільного транспорту, для перевізників. Крім цього, товарна транспортна накладна, яку ми сьогодні на Кабміні вже, як експеримент, затвердимо і почнеться цей обмін інформацією. І перевізникам, і контролюючим органам стане значно легше", - сказав Владислав Криклій.

Також він додав, що будуть запроваджені сервіси для моряків і сервіси для авіації, щоб можна було онлайн реєструвати повітряні та водні судна.

Нагадаємо, Криклій розповів про контакти з країнами-партнерами щодо цифрових дозволів на автоперевезення.

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