Сегодня Кабмин утвердит электронную транспортную накладную - Криклий

"Следующим нашим шагом будет расширение цифрового портала транспортного. Это всевозможные дополнительные сервисы для автомобильного транспорта, для перевозчиков. Кроме этого, товарная транспортная накладная, которую мы сегодня на Кабмине уже в качестве эксперимента утвердим и начнется этот обмен информацией. И перевозчикам, и контролирующим органам станет значительно легче", - сказал Владислав Криклий.

Также он добавил, что будут введены сервисы для моряков и сервисы для авиации, чтобы можно было онлайн регистрировать воздушные и водные суда.

Напомним, Криклий рассказал о контактах с партнерами касательно цифровых разрешений на автоперевозки.