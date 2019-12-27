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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 52412 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124320 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128060 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 153240 просмотра

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Сегодня Кабмин утвердит электронную транспортную накладную - Криклий

Сегодня Кабмин утвердит электронную транспортную накладную - Криклий

Киев  •  УНН

 • 12940 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сегодня на заседании Кабинета министров в пятницу, 27 декабря, в качестве эксперимента, утвердят электронную товарную накладную. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал во время презентации транспортного портала электронных услуг, электронных товарно-транспортных накладных и других сервисов, передает корреспондент УНН.

"Следующим нашим шагом будет расширение цифрового портала транспортного. Это всевозможные дополнительные сервисы для автомобильного транспорта, для перевозчиков. Кроме этого, товарная транспортная накладная, которую мы сегодня на Кабмине уже в качестве эксперимента утвердим и начнется этот обмен информацией. И перевозчикам, и контролирующим органам станет значительно легче", - сказал Владислав Криклий.

Также он добавил, что будут введены сервисы для моряков и сервисы для авиации, чтобы можно было онлайн регистрировать воздушные и водные суда.

Напомним, Криклий рассказал о контактах с партнерами касательно цифровых разрешений на автоперевозки.

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