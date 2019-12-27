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Криклій розповів про контакти з країнами-партнерами щодо цифрових дозволів на автоперевезення

Криклій розповів про контакти з країнами-партнерами щодо цифрових дозволів на автоперевезення

Київ • УНН

 • 12363 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів про співпрацю з міжнародними партнерами з отримання цифрових дозволів на автомобільні перевезення. Зокрема йдеться про перевезення до Польщі, Молдови, Азербайджану та Казахстану. Про це сказав міністр розповів під час презентації транспортного порталу електронних послуг, електронних товарно-транспортних накладних та інших сервісів, передає УНН.

"Дозволи на автомобільні перевезення. Ви знаєте, це постійно корупційна складова, скарги, черги, постійна критика була. І ані державна служба безпеки на транспорті, ані митниця не могла нормально працювати, а взаємодія з нашими міжнародними партнерами ставала постійно проблемою. Сьогоднішня система нам покаже, наскільки швидко можливо робити бронювання цих дозволів. Я розраховую на те, що наступним кроком будуть цифрові дозволи. Ми, власне, виходимо з цією пропозицією до наших найбільших партнерів: до Польщі, до Молдови, до Азербайджану, до Казахстану, щоб, власне, ми змінювали бар’єри паперові і створювали цифрові рішення, які точно спростять перевезення, обмін інформацією, обмін товарами", - сказав Владислав Криклій.

Він додав, що за допомогою порталу електронних послуг відбуватиметься дуже швидкий обмін з митницею і кожен дозвіл, який буде виписаний через систему – буде обмінюватись з митницею. Якщо дозвіл активований – ця інформація буде надаватися.

Нагадаємо, стали відомі перші результати роботи е-кабінету забудовника.

Також нагадаємо, Україна хоче активізувати співпрацю із Азербайджаном в області міжнародних перевезень.

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