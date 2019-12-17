Україна хоче активізувати співпрацю із Азербайджаном в області міжнародних перевезень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Україна зацікавлена в співпраці з Азербайджаном у сфері міжнародних перевезень. Про це сьогодні заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної заяви для ЗМІ з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає кореспондент УНН.
"Слід повною мірою використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн і розвивати відповідну інфраструктуру. Ми погодились активізувати співпрацю міжнародних авіаційних, автомобільних і залізничних перевезень", - сказав Президент.
Як повідомлялося раніше в УНН, Україна підтримує реалізацію проекту Південного газотранспортного коридору та вивчить можливість щодо його розширення.
Сьогодні у Баку відбулась зустріч президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського та Ільхама Алієва. Україна та Азербайджан уклали низку двосторонніх договорів.