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Україна хоче активізувати співпрацю із Азербайджаном в області міжнародних перевезень

Україна хоче активізувати співпрацю із Азербайджаном в області міжнародних перевезень

Київ • УНН

 • 11812 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Україна зацікавлена в співпраці з Азербайджаном у сфері міжнародних перевезень. Про це сьогодні заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної заяви для ЗМІ з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає кореспондент УНН.

"Слід повною мірою використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн і розвивати відповідну інфраструктуру. Ми погодились активізувати співпрацю міжнародних авіаційних, автомобільних і залізничних перевезень", - сказав Президент.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна підтримує реалізацію проекту Південного газотранспортного коридору та вивчить можливість щодо його розширення.

Сьогодні у Баку відбулась зустріч президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського та Ільхама Алієва. Україна та Азербайджан уклали низку двосторонніх договорів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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