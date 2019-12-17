Україна та Азербайджан уклали низку двосторонніх договорів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Україна та Азербайджан сьогодні, 17 грудня, уклали низку двосторонніх договорів щодо міждержавного та міжгалузевого співробітництва, передає кореспондент УНН.
Так, на церемонії підписання документів було підписано договір про наміри між містом Одеса, Україна, та містом Гянжа, Азербайджанська республіка, та договір між містом Трускавець, Україна, та містом Губа, Азербайджанська республіка, про торгівельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво.
Документи підписали: від української сторони посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський, від азербайджанської сторони – посол Азербайджанської Республіки в Україні Азер Худієв.
Крім того, було підписано угоду про співробітництво у сфері регулювання умов ведення бізнесу між державною регуляторною службою України та міністерством економіки Азербайджанської Республіки, та угоду між адміністрацією державної прикордонної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і спеціальної служби державної охорони Азербайджанської Республіки про організацію лінії міждержавного урядового зв’язку між Києвом та Баку.
Угоди підписали міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та глава МЗС Азербайджанської Республіки Ельмар Мамедьяров.
Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні в Баку відбулась зустріч президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського та Ільхама Алієва.