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Украина и Азербайджан заключили ряд двусторонних договоров

Украина и Азербайджан заключили ряд двусторонних договоров

Киев  •  УНН

 • 96655 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина и Азербайджан сегодня, 17 декабря, заключили ряд двусторонних договоров о межгосударственного и межотраслевого сотрудничества, передает корреспондент УНН.

Так, на церемонии подписания документов был подписан договор о намерениях между городом Одесса, Украина, и городом Гянжа, Азербайджанская республика, и договор между городом Трускавец, Украина, и городом Губа, Азербайджанская республика, о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Документы подписали: от украинской стороны посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский, от азербайджанской стороны - посол Азербайджанской Республики в Украине Азер Худиев.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджанской Республики, и соглашение между администрацией Государственной пограничной службы специальной связи и защиты информации Украины и специальной службы государственной охраны Азербайджанской Республики об организации линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Соглашения подписали Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава МИДа Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня в Баку состоялась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева.

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