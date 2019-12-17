У Баку розпочалася зустріч президентів України та Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Баку розпочалася зустріч президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського та Ільхама Алієва, перед цим у резиденції азербайджанського лідера відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"У Баку розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Азербайджанській Республіці з офіційним візитом, із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим", - вказали в ОПУ.
Офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля резиденції Президента Азербайджанської Республіки. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Азербайджану.
Після завершення зустрічі відбудуться переговори делегацій під головуванням Володимира Зеленського та Ільхама Алієва.
Також будуть підписані двосторонні документи.
Крім того, глави держав оголосять заяви для ЗМІ.
Нагадаємо, 16 грудня розпочався офіційний візит Президента України до Азербайджанської Республіки.