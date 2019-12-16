Зеленский прибув із офіційним візитом до Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом у Баку, Азербайджанська Республіка. Про це стало відомо з Facebook-сторінки Офісу Президента, передає УНН.
Як повідомляють азербайджанські ЗМІ, в аеропорту президента України Володимира Зеленського та його дружину Олену Зеленську зустрічали перший віце-прем'єр Ягуб Еюбов, заступник міністра закордонних справ Халаф Халафов і інші офіційні особи.
За інформацією Офісу Президента, у рамках візиту запланована зустріч Глави держави з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі.
За результатами перемовин очікується підписання міжвідомчих та міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.
Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з Прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.
Також президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.
Заплановано, що Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.
Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджанську Республіку.