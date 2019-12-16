Зеленський поїде з офіційним візитом до Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджанську Республіку. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
У межах візиту заплановані переговори Глави держави з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем’єр-міністром Алі Асадовим.
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Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою у пріоритетних сферах.
Президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.
В Баку Володимир Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.
Додамо, перед цим візитом до Азербайджану з України депортували опозиційного блогера.