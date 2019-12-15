До Азербайджану з України депортували опозициійного блогера

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Державна міграційна служба Азербайджану повідомила 15 грудня, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва, і що на підставі рішення суду в Баку Ісаєва 14 грудня арештували. За якою статтею порушена справа проти блогера – влада Азербайджану не повідомляє, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".