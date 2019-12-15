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До Азербайджану з України депортували опозициійного блогера

До Азербайджану з України депортували опозициійного блогера

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Державна міграційна служба Азербайджану повідомила 15 грудня, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва, і що на підставі рішення суду в Баку Ісаєва 14 грудня арештували. За якою статтею порушена справа проти блогера – влада Азербайджану не повідомляє, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ельвін Ісаєв, громадянин Азербайджанської Республіки, 1980 року народження, був депортований в Азербайджан 12 грудня 2019 року за порушення імміграційного законодавства України", – йдеться в повідомленні ДМС Азербайджану.

Влада України ситуацію наразі не коментувала.

Ісаєв жив у Росії з 1998 року, він отримав громадянство в 2001 році.

У серпні 2019 року Ісаєва затримали, а пізніше суд у російському Санкт-Петербурзі ухвалив рішення про видворення блогера з Росії і позбавив його громадянства Росії, визнавши його паспорт недійсним (через деякий час це рішення було скасовано). Сім’я Ісаєва пов’язувала його затримання в Росії і судове рішення з публікаціями в блозі. У них він критикував керівництво Азербайджану, називав президента Ільгама Алієва диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.

Після позбавлення його російського паспорта Ісаєв у кінці вересня поїхав в Україну.

За даними українських ЗМІ, 12 грудня він зник у Києві.

Нагадаємо, у жовтні цього року з Крoпивницькoгo депортували нелегала-росіянина.

Українські Національні Новини

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