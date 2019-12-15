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В Азербайджан из Украины депортировали опозициийного блогера

В Азербайджан из Украины депортировали опозициийного блогера

Киев  •  УНН

 • 16631 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Государственная миграционная служба Азербайджана сообщила 15 декабря, что Украина депортировала в Азербайджан блогера Эльвина Исаева, и на основании решения суда в Баку Исаева 14 декабря арестовали. По какой статье возбуждено дело против блогера - власти Азербайджана не сообщают, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" .

"Эльвин Исаев, гражданин Азербайджанской Республики, 1980 года рождения, был депортирован в Азербайджан 12 декабря 2019 года за нарушение иммиграционного законодательства Украины", - говорится в сообщении ГМС Азербайджана.

Власти Украины ситуацию пока не комментировали.

Исаев жил в России с 1998 года, он получил гражданство в 2001 году.

В августе 2019 года Исаева задержали, а позже суд в российском Санкт-Петербурге принял решение о выдворении блогера из России и лишил его гражданства России, признав его паспорт недействительным (через некоторое время это решение было отменено). Семья Исаева связывала его задержание в России и судебное решение по публикациям в блоге. В них он критиковал руководство Азербайджана, называл президента Ильгама Алиева диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане.

После лишения его российского паспорта Исаев в конце сентября уехал в Украину.

По данным украинских СМИ, 12 декабря он исчез в Киеве.

Напомним, в октябре этого года из Крoпивницкoгo депортировали нелегала-россиянина.

Украинские Национальные Новости

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