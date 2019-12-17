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В Баку началась встреча президентов Украины и Азербайджана

В Баку началась встреча президентов Украины и Азербайджана

Киев  •  УНН

 • 15303 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Баку началась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева, перед этим в резиденции азербайджанского лидера состоялась официальная церемония встречи Президента Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В Баку началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - указали в ОПУ.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции Президента Азербайджанской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева.

Также будут подписаны двусторонние документы.

Кроме того, главы государств объявят заявления для СМИ.

Напомним, 16 декабря начался официальный визит Президента Украины в Азербайджанскую Республику.

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