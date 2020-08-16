З початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили у понад 9,6 тис. медиків

“Загалом за весь час пандемії захворіли 91 356 людей, з них 6 296 дітей, а також 9 684 медичних працівників. Загалом одужали 47 822 пацієнти, а летальних випадків 2070”, — сказав Степанов.

Також він додав, що за попередню добу було здійснено 21 363 тестування, з них 15 768 методом ПЛР, а також 5 595 методом ІФА.

Нагадаємо, в Україні на 8:55 16 серпня зафіксовано вже понад 91 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — 1 637.