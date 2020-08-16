С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили более чем 9,6 тыс. медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 91 365 человек, из них 9 684 медицинских работника. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего за все время пандемии заболели 91 356 человек, из них 6 296 детей, а также 9 684 медицинских работников. В общем выздоровели 47 822 пациента, а летальных случаев 2 070", - сказал Степанов.
Также он добавил, что за предыдущие сутки было совершено 21 363 тестирование, из них 15 768 методом ПЦР, а также 5 595 методом ИФА.
Напомним, в Украине на 8:55 16 августа зафиксировано уже более 91 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - 1637.