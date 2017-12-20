З початку опалювального сезону у Києві усунули 2,7 тис. пошкоджень тепломереж - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. За перші півтора місяці опалювального сезону в Києві усунули 2,7 тисяч пошкоджень теплових мереж. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"У процесі проходження опалювального сезону проблем у столиці в технічному плані достатньо. Лише за перші 1,5 місяця опалювального сезону у Києві усунули 2,7 тисяч пошкоджень теплових мереж. Це красномовно свідчить про їхній стан. І практика багаторазового локального латання дірок результату не дає. Необхідна планова заміна й модернізація мереж. Зараз ми займаємося формуванням бюджету на наступний рік, надолужуємо те, що було втрачене в попередні роки експлуатації тепломереж, коли необхідно було проводити поступову модернізацію об’єктів теплового господарства", - заявив П.Пантелеєв.
Нагадаємо, понад 70% тепломереж Києва потребують заміни.