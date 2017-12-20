С начала отопительного сезона в Киеве устранили 2,7 тыс. повреждений теплосетей - КГГА

"В процессе прохождения отопительного сезона проблем в столице в техническом плане достаточно. Только за первые 1,5 месяца отопительного сезона в Киеве устранили 2700 повреждений тепловых сетей. Это красноречиво свидетельствует об их состоянии. И практика многократного локального латания дыр результата не дает. Необходима плановая замена и модернизация сетей. Сейчас мы занимаемся формированием бюджета на следующий год, наверстываем то, что было потеряно в предыдущие годы эксплуатации теплосетей, когда необходимо было проводить постепенную модернизацию объектов теплового хозяйства", - заявил П.Пантелеев.

Напомним, более 70% теплосетей Киева нуждаются в замене.