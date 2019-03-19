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З початку минулого року в Україні було здійснено понад 41 тис. чартерних авіарейсів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. З початку минулого 2018 року до та з аеропортів України було здійснено 41 089 нерегулярних авіарейсів. Про це повідомили у прес-центрі Державної авіаційної служби України у відповідь на інформаційний запит УНН.

З початку минулого року в Україні було здійснено понад 41 тис. чартерних авіарейсів

"За наявною в Державіаслужбі інформації щодо сформованих виконаних планів польотів до/з аеропортів України у період 01.01.2018 по 11.03.2019 було виконано 41 089 нерегулярних (чартерних) польотів”, - зазначили у відомстві.

У відомстві додали, що Державіаслужба не веде обліку щодо кількості наданих дозволів на виконання нерегулярних польотів та щодо розподілу кількості виконаних польотів за метою: чи то для перевезення пасажирів, чи то для виконання авіаційних робіт, навчальних чи приватних польотів.

Як повідомляв УНН, цього року в Україні почнуть будувати новий аеропорт.

Раніше УНН повідомляв, Україна заборонила польоти на літаках Boeing 737 MAX.

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