С начала прошлого года в Украине было совершено более 41 тыс. чартерных авиарейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. С начала прошлого 2018 года до и из аэропортов Украины было осуществлено 41 089 нерегулярных авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной авиационной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"По имеющейся у Госавиаслужбы информации о сформированных выполненных планов полетов в/из аэропортов Украины в период 01.01.2018 по 11.03.2019 было выполнено 41 089 нерегулярных (чартерных) полетов", - отметили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что Госавиаслужба не ведет учета по количеству предоставленных разрешений на выполнение нерегулярных полетов и по распределению количества выполненных полетов по цели: то ли для перевозки пассажиров, то для выполнения авиационных работ, учебных или частных полетов.
Как сообщал УНН, в этом году в Украине начнут строить новый аэропорт.
Ранее сообщал УНН, что Украина запретила полеты на самолетах Boeing 737 MAX.