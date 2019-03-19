С начала прошлого года в Украине было совершено более 41 тыс. чартерных авиарейсов

"По имеющейся у Госавиаслужбы информации о сформированных выполненных планов полетов в/из аэропортов Украины в период 01.01.2018 по 11.03.2019 было выполнено 41 089 нерегулярных (чартерных) полетов", - отметили в ведомстве.



В ведомстве добавили, что Госавиаслужба не ведет учета по количеству предоставленных разрешений на выполнение нерегулярных полетов и по распределению количества выполненных полетов по цели: то ли для перевозки пассажиров, то для выполнения авиационных работ, учебных или частных полетов.



Как сообщал УНН, в этом году в Украине начнут строить новый аэропорт.



Ранее сообщал УНН, что Украина запретила полеты на самолетах Boeing 737 MAX.