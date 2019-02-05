Цього року в Україні почнуть будувати новий аеропорт

"Підготовчі роботи з будівництва аеропорту в Солоному вже розпочались. Цього року ми сподіваємось розпочати земляні роботи по підготовці злітної смуги, в подальших двох роках ми повинні завершити весь цикл робіт", - зазначив міністр.

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За його словами, цей аеропорт буде обслуговувати цілий регіон у східному регіоні. Як зазначив міністр, такі будівництва тривають 2-3 роки.

При цьому керівник "Укрінфрапроект" Микола Божко додав, що аеропорт має бути зведений на 240 га державних земель, які перебуває на околиці м. Солоного Дніпропетровської області, яке рівновіддалене як від м. Дніпро, так і від м. Запоріжжя. Місце для майбутнього аеропорту дуже вдале з огляду на погодні умови, з боку рози вітрів, крім того, він буде розміщений в районному центрі, де є залізниця, а також близько – траса Дніпро-Запоріжжя.

Нагадаємо, на реконструкцію аеропорту "Вінниця" цього року виділять 1 млрд грн.

До кінця цього року має бути завершена реконструкція і введено в експлуатацію аеропорт Одеси.



