Реконструкцію аеропорту Одеси планують завершити до кінця року

"Ми намагаємося, щоб це було зроблено у другій половині цього року, але реалістично - до кінця поточного року", - додав він.

За його словами, з грудня 2017 по січень 2019 років на летовище Одеси було виділено 922 млн грн. На цей рік планується виділити ще 737 млн грн для завершення реконструкції аеропорту для введення його в експлуатацію.

Крім того, міністр додав, що наразі тривають переговори про прихід двох лоукостерів до цього аеропорту.

При цьому, керівник Укрінфрапроект Микола Божко додав, що проект передбачає створення сучасної злітної смуги, а також зручного аеродромного комплексу, що дасть змогу збільшити пасажиропотік до 3,5 млн пасажирів протягом двох років. Також очікується, що збільшиться, до 100 тисяч т вантажу додатково, вантажопотік.

Нагадаємо, минулого року Мінінфраструктури погодило виділення 58 тисяч 178 євро на відновлення роботи аеропорту на Закарпатті.

Раніше повідомлялося, що посадовців аеропорту "Бориспіль" запідозрили у зловживаннях щодо реконструкції терміналу.