Реконструкцію аеропорту Одеси планують завершити до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. До кінця цього року має бути завершена реконструкція і введено в експлуатацію аеропорт Одеси. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Ми намагаємося, щоб це було зроблено у другій половині цього року, але реалістично - до кінця поточного року", - додав він.
За його словами, з грудня 2017 по січень 2019 років на летовище Одеси було виділено 922 млн грн. На цей рік планується виділити ще 737 млн грн для завершення реконструкції аеропорту для введення його в експлуатацію.
Крім того, міністр додав, що наразі тривають переговори про прихід двох лоукостерів до цього аеропорту.
При цьому, керівник Укрінфрапроект Микола Божко додав, що проект передбачає створення сучасної злітної смуги, а також зручного аеродромного комплексу, що дасть змогу збільшити пасажиропотік до 3,5 млн пасажирів протягом двох років. Також очікується, що збільшиться, до 100 тисяч т вантажу додатково, вантажопотік.
Нагадаємо, минулого року Мінінфраструктури погодило виділення 58 тисяч 178 євро на відновлення роботи аеропорту на Закарпатті.
Раніше повідомлялося, що посадовців аеропорту "Бориспіль" запідозрили у зловживаннях щодо реконструкції терміналу.