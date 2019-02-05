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Реконструкцію аеропорту Одеси планують завершити до кінця року

Реконструкцію аеропорту Одеси планують завершити до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. До кінця цього року має бути завершена реконструкція і введено в експлуатацію аеропорт Одеси. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Ми намагаємося, щоб це було зроблено у другій половині цього року, але реалістично - до кінця поточного року", - додав він.

За його словами, з грудня 2017 по січень 2019 років на летовище Одеси було виділено 922 млн грн. На цей рік планується виділити ще 737 млн грн для завершення реконструкції аеропорту для введення його в експлуатацію.

Крім того, міністр додав, що наразі тривають переговори про прихід двох лоукостерів до цього аеропорту.

При цьому, керівник Укрінфрапроект Микола Божко додав, що проект передбачає створення сучасної злітної смуги, а також зручного аеродромного комплексу, що дасть змогу збільшити пасажиропотік до 3,5 млн пасажирів протягом двох років. Також очікується, що збільшиться, до 100 тисяч т вантажу додатково, вантажопотік.

Нагадаємо, минулого року Мінінфраструктури погодило виділення 58 тисяч 178 євро на відновлення роботи аеропорту на Закарпатті.

Раніше повідомлялося, що посадовців аеропорту "Бориспіль" запідозрили у зловживаннях щодо реконструкції терміналу.

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