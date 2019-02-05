Реконструкцию аэропорта Одессы планируют завершить до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. До конца этого года должна быть завершена реконструкция и введен в эксплуатацию аэропорт Одессы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Мы стараемся, чтобы это было сделано во второй половине этого года, но реалистично - до конца текущего года", - добавил он.
По его словам, с декабря 2017 по январь 2019 годов на аэропорт Одессы было выделено 922 млн грн. На этот год планируется выделить еще 737 млн грн для завершения реконструкции аэропорта для ввода его в эксплуатацию.
Кроме того, министр добавил, что сейчас ведутся переговоры о приходе двух лоукостеров в этот аэропорт.
При этом, руководитель Укринфрапроект Николай Божко добавил, что проект предусматривает создание современной взлетной полосы, а также удобного аэродромного комплекса, что позволит увеличить пассажиропоток до 3,5 млн пассажиров в течение двух лет. Также ожидается, что увеличится, до 100 тысяч т груза дополнительно, грузопоток.
В прошлом году Мининфраструктуры согласовало выделение 58 тысяч 178 евро на восстановление работы аэропорта на Закарпатье.
Ранее сообщалось, что должностных лиц аэропорта "Борисполь" заподозрили в злоупотреблениях по реконструкции терминала.