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Реконструкцию аэропорта Одессы планируют завершить до конца года

Реконструкцию аэропорта Одессы планируют завершить до конца года

Киев  •  УНН

 • 9272 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. До конца этого года должна быть завершена реконструкция и введен в эксплуатацию аэропорт Одессы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы стараемся, чтобы это было сделано во второй половине этого года, но реалистично - до конца текущего года", - добавил он.

По его словам, с декабря 2017 по январь 2019 годов на аэропорт Одессы было выделено 922 млн грн. На этот год планируется выделить еще 737 млн грн для завершения реконструкции аэропорта для ввода его в эксплуатацию.

Кроме того, министр добавил, что сейчас ведутся переговоры о приходе двух лоукостеров в этот аэропорт.

При этом, руководитель Укринфрапроект Николай Божко добавил, что проект предусматривает создание современной взлетной полосы, а также удобного аэродромного комплекса, что позволит увеличить пассажиропоток до 3,5 млн пассажиров в течение двух лет. Также ожидается, что увеличится, до 100 тысяч т груза дополнительно, грузопоток.

В прошлом году Мининфраструктуры согласовало выделение 58 тысяч 178 евро на восстановление работы аэропорта на Закарпатье.

Ранее сообщалось, что должностных лиц аэропорта "Борисполь" заподозрили в злоупотреблениях по реконструкции терминала.

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