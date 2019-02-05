Цього року з Білої Церкви запустять регулярні авіаперевезення вантажів

"Ми всіляко підтримуємо ініціативу місцевих органів влади щодо перетворення діючого аеропорта в Білій Церкві на міжнародний ультимативній транспортний вузол. Цього року ми плануємо надати йому міжнародний статус і запустити вантажні перевезення на регулярній основі", - наголосив він.

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За його словами, вантажні перевезення з Білої Церкви мають розпочатися вже в серпні цього року.

При цьому директор КП "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс" Сергій Кандауров додав, що загальна вартість цього проекту, за підрахунками європейських експертів, становила 67 млн доларів, які треба вкласти протягом трьох років.

"Нашою метою є створення мультимодального транспортного вузла з Білоцерківського ремонтного авіаційного вантажного комплексу і авіаремонтного заводу, який там діє на сьогоднішній день", - зазначив чиновник.

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За його словами, цей комплекс буде здійснювати ремонт, вантажні перевезення, базування літаків, а також пасажирські перевезення в системі лоукост.

Також він зазначив, що попит на аеропорт зростає - через бажаючих здійснити там ремонт, також є зацікавленість перевізників. Втім для цього в аеропорті треба створити пункт пропуску через державний кордон. Це завдання - на термін до кінця цього року.

Нагадаємо, до кінця цього року має бути завершена реконструкція і введено в експлуатацію аеропорт Одеси.