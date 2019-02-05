В этом году из Белой Церкви запустят регулярные авиаперевозки грузов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Из аэропорта Белой Церкви уже в этом году запустят международные авиационные грузоперевозки. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Мы всячески поддерживаем инициативу местных органов власти по преобразованию действующего аэропорта в Белой Церкви на международный ультимативный транспортный узел. В этом году мы планируем предоставить ему международный статус и запустить грузовые перевозки на регулярной основе", - подчеркнул он.
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По его словам, грузовые перевозки из Белой Церкви должны начаться уже в августе этого года.
При этом директор КП "Белоцерковский грузовой авиационный комплекс" Сергей Кандауров добавил, что общая стоимость проекта, по подсчетам европейских экспертов, составляла 67 млн долларов, которые надо вложить в течение трех лет.
"Нашей целью является создание мультимодального транспортного узла из Белоцерковского ремонтного авиационного грузового комплекса и авиаремонтного завода, который там действует на сегодняшний день", - отметил чиновник.
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По его словам, этот комплекс будет осуществлять ремонт, грузоперевозки, базирование самолетов, а также пассажирские перевозки в системе лоукост.
Также он отметил, что спрос на аэропорт растет - за желающих совершить там ремонт, также есть заинтересованность перевозчиков. Впрочем для этого в аэропорту необходимо создать пункт пропуска через государственную границу. Эта задача - на срок до конца этого года.
Напомним, до конца этого года должна быть завершена реконструкция и введен в эксплуатацию аэропорт Одессы.