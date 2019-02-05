Цього року почнуть реконструювати аеропорт "Вінниця" за 1 млрд грн

"На першу чергу реконструкції аеропорту "Вінниця" буде спрямований мільярд гривень", - повідомив міністр.

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При цьому керівник "Укрінфрапроект" Микола Божко додав, що вже розроблений проект реконструкції. Він передбачає створення сучасного аеродромного комплексу.

За його словами, Вінниця демонструє великий потенціал росту пасажиропотоку, а також вантажоперевезень. Втім, до кінця поточного року в планах відомства - пустити перший рейс з реконструйованного аеропорту.

Нагадаємо, за останні три роки Україна подвоїла пасажиропотік в аеропортах України. А цього року авіапослугами скористалось 20 млн українців.