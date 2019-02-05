Цього року почнуть реконструювати аеропорт "Вінниця" за 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. На реконструкцію аеропорту "Вінниця" цього року виділять 1 млрд грн. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"На першу чергу реконструкції аеропорту "Вінниця" буде спрямований мільярд гривень", - повідомив міністр.
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При цьому керівник "Укрінфрапроект" Микола Божко додав, що вже розроблений проект реконструкції. Він передбачає створення сучасного аеродромного комплексу.
За його словами, Вінниця демонструє великий потенціал росту пасажиропотоку, а також вантажоперевезень. Втім, до кінця поточного року в планах відомства - пустити перший рейс з реконструйованного аеропорту.
Нагадаємо, за останні три роки Україна подвоїла пасажиропотік в аеропортах України. А цього року авіапослугами скористалось 20 млн українців.