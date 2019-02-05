В этом году начнут реконструировать аэропорт "Винница" за 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. На реконструкцию аэропорта "Винница" в этом году выделят 1 млрд грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"На первую очередь реконструкции аэропорта "Винница" будет направлен миллиард гривен", - сообщил министр.
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При этом руководитель "Укринфрапроект" Николай Божко добавил, что уже разработан проект реконструкции. Он предусматривает создание современного аэродромного комплекса.
По его словам, Винница демонстрирует большой потенциал роста пассажиропотока, а также грузоперевозок. Впрочем, до конца текущего года в планах ведомства - пустить первый рейс из реконструйованного аэропорта.
Напомним, за последние три года Украина удвоила пассажиропоток в аэропортах Украины. А в этом году авиауслугами воспользовалось 20 млн украинцев.