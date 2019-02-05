"Укрзалізниця" вдвічі скорочує кількість поїздів до РФ

"Укрзалізниця вдвічі скорочує кількість потягів до РФ. Палко вітаю рішення Укрзалізниці та сподіваюся, що вже найближчим часом кількість потягів на Москву та інші міста РФ зменшиться до нуля через відсутність попиту та перемогу здорового українського глузду", - написав Омелян у Facebook.

За його даними, з 5 лютого 2019 року поїзди № 24/23 Одеса – Москва – Одеса та № 20/19 Харків – Москва – Харків курсуватимуть через день замість щоденно.

"Зменшення рейсів поїздів до Росії пов’язане зі стрімким падінням пасажиропотоку між країнами. У 2018 році Укрзалізниця перевезла до Росії 772,9 тис. пасажирів, що майже на 20% менше, ніж у 2017 році", - додав міністр.

Як свідчить статистика, яку він наводить, з кінця літа 2018 року пасажири стали значно частіше подорожувати залізничним транспортом до Європейського Союзу.

"Так, за період із серпня до кінця минулого року Укрзалізниця перевезла пасажирів до ЄС на 10% більше, ніж до РФ", - повідомив Омелян.

З його слів, загалом до ЄС та зворотно з серпня 2018 року до січня 2019 року перевезено 362,9 тис. пасажирів, а до Росії та зворотно – 329,4 тис. пасажирів.

"Фахівці Укрзалізниці прогнозують і подальшу переорієнтацію закордонного пасажиропотоку на європейський напрямок. До ділових і туристичних центрів Європи Укрзалізниця вже призначила 20 пар поїздів", - зазначив він.

Як вказав міністр, у 2018 році вже було скасовані прямі поїзди та причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.

Нагадаємо, поїзд "чотирьох столиць" змінить графік.