"Укрзализныця" вдвое сокращает количество поездов в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. ПАО "Укрзализныця" вдвое сокращает количество поездов в Россию. Об этом во вторник заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.
"Укрзализныця вдвое сокращает количество поездов в РФ. Горячо приветствую решение Укрзализныци и надеюсь, что уже в ближайшее время количество поездов на Москву и другие города РФ уменьшится до нуля из-за отсутствия спроса и победы здравого украинского смысла", - написал Омелян в Facebook.
По его данным, с 5 февраля 2019 года поезда № 24/23 Одесса - Москва - Одесса и № 20/19 Харьков - Москва - Харьков будут курсировать через день вместо ежедневно.
"Уменьшение рейсов поездов в России связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. В 2018 году Укрзализныця перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году", - добавил министр.
Как свидетельствует статистика, которую он приводит, с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз.
"Так, за период с августа до конца прошлого года Укрзализныця перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ", - сообщил Омелян.
По его словам, всего в ЕС и обратно с августа 2018 года до января 2019 года перевезено 362,9 тыс. пассажиров, а в Россию и обратно - 329,4 тыс. пассажиров.
"Специалисты Укрзализныци прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейском направлении. К деловым и туристическим центрам Европы Укрзализныця уже назначила 20 пар поездов", - сообщил он.
Как отметил министр, в 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны движением в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.
Напомним, поезд "четырех столиц" изменит график.