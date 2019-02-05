В этом году в Украине начнут строить новый аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В этом году в Украине начнут строить новый аэропорт в г. Соленое Днепропетровской области, который разгрузит аэропорты м. Днепр и м. Запорожье. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Подготовительные работы по строительству аэропорта в Соленом уже начались. В этом году мы надеемся начать земляные работы по подготовке взлетной полосы, в последующих двух годах мы должны завершить весь цикл работ", - отметил министр.
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По его словам, этот аэропорт будет обслуживать целый регион в восточном регионе. Как отметил министр, такие строительства продолжаются 2-3 года.
При этом руководитель "Укринфрапроект" Николай Божко добавил, что аэропорт должен быть возведен на 240 га государственных земель, находится на окраине Соленого Днепропетровской области, которое равноудален как от г. Днепр, так и от г. Запорожье. Место для будущего аэропорта очень удачное, учитывая погодные условия, со стороны розы ветров, кроме того, он будет размещен в районном центре, где есть железная дорога, а также около - трассы Днепр-Запорожье.
Напомним, на реконструкцию аэропорта "Винница" этом году выделят 1 млрд грн.
До конца этого года должна быть завершена реконструкция и введен в эксплуатацию аэропорт Одессы.