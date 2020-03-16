Через коронавірус з початку евакуації українців з-за кордону додому повернулося 170 громадян - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. З початку евакуації українців з інших країн через коронавірус, додому повернулися 170 громадян. Найбільшу кількість евакуювали з Італії. Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
Так, від початку евакуації, до України повернулося 170 громадян. З Китаю 20 лютого 2020 року було евакуйовано 45 українців, з Італії 15 березня 2020 року було евакуйовано 123 українці. Також з лайнера Grand Princess 12 березня було повернуто в Україну двох громадян.
Нагадаємо, в Україну 15 березня прибув спецрейс з евакуйованими українцями з Італії.