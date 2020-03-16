Из-за коронавируса с начала эвакуации украинцев из-за границы домой вернулось 170 граждан - Криклий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С начала эвакуации украинцев из других стран из-за коронавируса, домой вернулись 170 граждан. Наибольшее количество эвакуировали из Италии. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.
Так, с начала эвакуации, в Украину вернулось 170 граждан. Из Китая 20 февраля 2020 года были эвакуированы 45 украинцев, из Италии 15 марта 2020 года были эвакуированы 123 украинца. Также с лайнера Grand Princess 12 марта было возвращено в Украину двух граждан.
Напомним, в Украину 15 марта прибыл спецрейс с эвакуированными украинцами из Италии.