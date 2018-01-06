З початку доби в зоні АТО зафіксовано три обстріли позицій ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші, зафіксовано три обстріли позицій Збройних Сил України. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Загалом минулої доби російсько — окупаційні війська здійснили три обстріли наших позицій по всій лінії зіткнення. Усі обстріли були прицільними”, — сказав Мотузяник.
Речник Міноборони наголосив, що українські військові дотримуються умов перемир’я і у відповідь вогонь не відкривали.
Нагадаємо, раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що минулої доби з 5 на 6 січня, один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення у зоні АТО.