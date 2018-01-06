С начала суток в зоне АТО зафиксировано три обстрелы позиций ВСУ

"Всего за прошлые сутки российско-оккупационные войска осуществили три обстрелы наших позиций по всей линии соприкосновения. Все обстрелы были прицельными", - сказал Мотузяник.

Представитель Минобороны отметил, что украинские военные придерживаются условий перемирия и в ответ огонь не открывали.

Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что за прошедшие сутки с 5 на 6 января, один военнослужащий ВСУ получил ранение в зоне АТО.