З початку доби позиції ЗСУ на Донбасі обстріляли 2 рази

"Від початку цієї доби і станом на 9 ранку підрозділи Об'єднаних сил зафіксували поки що два ворожі обстріли. Вночі біля Кримського, з боку населеного пункту Красний Лиман бойовики випустили 3 міни 82 калібру та вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти. Також цієї ночі, починаючи з 00:00 годин і до о пів на третю противник застосував проти наших оборонців гранатомети і стрілецьку зброю", - сказав речник.



За його словами, обстріли стались поблизу Водяного. Зазначені обстріли були ідентифіковані як неприцільні, тому вогонь у відповідь підрозділи ЗСУ не відкривали, зазначив Мотузяник.



"Від початку поточної доби втрат у лавах Збройних сил України немає", - додав він.



Як повідомляв УНН, минулої доби, 3 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир’я. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП та протитанкові керовані ракети. Заборонена Мінськими домовленостями зброя не застосовувалась.