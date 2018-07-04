С начала суток позиции ВСУ на Донбассе обстреляли 2 раза

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КИЕВ. 4 июля. УНН. С начала суток подразделения Объединенных сил зафиксировали два враждебных обстрела. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала этого периода и по состоянию на 9 утра подразделения Объединенных сил зафиксировали пока два враждебных обстрела. Ночью у Крымского со стороны населенного пункта Красный Лиман боевики выпустили 3 мины 82 калибра и вели огонь из вооружения боевых машин пехоты. Также этой ночью, начиная с 00:00 часов и до половины третьего противник применил против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие", - сказал спикер.

По его словам, обстрелы произошли вблизи Водяного. Указанные обстрелы были идентифицированы как неприцельные, поэтому огонь подразделения ВСУ не открывали, отметил Мотузяник.

"С начала текущих суток потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет", - добавил он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 3 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установленое перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП и противотанковые управляемые ракеты. Запрещеное минскими договоренностями оружие не применялось.

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