З початку доби бойовики 25 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. З початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 25 обстрілів по позиціях сил АТО, передає УНН з посиланням на прсе-центр штабу АТО.
"З опівночі і до 18 години вечора в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 25 випадків відкриття вогню по позиціях українських захисників", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, на маріупольському напрямку зафіксовано найбільшу кількість провокацій бойовиків.