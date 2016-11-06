С начала суток боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. С начала суток российско-оккупационные войска 25 раз обстреляли позиции сил АТО, передает УНН со ссылкой на прсе-центр штаба АТО.
"С полуночи и до 18:00 вечера в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 25 случаев открытия огня по позициям украинских защитников", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество провокаций боевиков.