С начала суток боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО

"С полуночи и до 18:00 вечера в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 25 случаев открытия огня по позициям украинских защитников", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество провокаций боевиков.